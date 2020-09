Ricorso Salvini, il Tar convoca l'udienza urgente

I giudici amministrativi hanno fissato l'udienza per trattare il ricorso della lista che fa capo a Roberto Salvini, esclusa dalle regionali 2020

FIRENZE — Il Tar della Toscana ha fissato per il 2 Settembre alle 11.30 la seduta in cui sarà discusso il ricorso elettorale depositato il 31 Agosto scorso dalla lista che fa capo a Roberto Salvini, esclusa dalle elezioni regionali in programma in Toscana per il 20 e 21 Settembre per omonimia con il leader della Lega Matteo Salvini (vedi qui sotto gli articoli collegati).

La Corte d'Appello ha ritenuto che il simbolo della lista potrebbe confondere gli elettori che potrebbero credere di votare Matteo Salvini al posto di Roberto, ex consigliere regionale della Lega oggi nel gruppo misto.

La seduta sarà pubblica e il collegio giudicante sarà presieduta da Saverio Romano; gli altri due componenti sono Gianluca Bellucci (relatore) e Silvia De Felice.