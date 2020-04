Elezioni regionali toscane entro il primo Novembre

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera allo slittamento delle regionali e delle amministrative. I Consigli regionali scadranno il 31 Agosto

ROMA — Dopo vari annunci, marce indietro e ripensamenti il Consiglio dei ministri oggi ha deciso per lo slittamento delle elezioni in programma per questa primavera, fra cui anche le regionali in Toscana e le comunali ad Arezzo, Viareggio, Cascina, Orciano Pisano, Uzzano, Villafranca in Lunigiana, Coreglia Antelminelli, Sillano Giuncugnano.

In attesa di proporvi il testo definitivo del decreto, vi anticipiamo che il governo avrebbe individuato una finestra per le comunali dal 15 Settembre al 15 Dicembre mentre per le regionali è stato disposto che i Consigli attualmente in carica terminino il mandato il 31 Agosto e che le elezioni si tengano entro e non oltre il primo Novembre. L'ipotesi aprire le urne in Luglio, particolarmente gradita al governatore leghista del Veneto, Luca Zaia, sarebbe quindi tramontata.

Oltre alla Toscana, sono chiamati al voto per le regionali anche la Valle D'Aosta, il Veneto, la Liguria, le Marche, la Campania e la Puglia.