In Italia i nuovi casi di Covid risalgono a 37.978

Nelle ultime 24 ore sono morte altre 636 persone contagiate dal virus. Rispetto a ieri cinquemila nuovi positivi in più. Record di tamponi: 234.672

ROMA — Un italiano su cento è attualmente positivo al coronavirus: sono infatti 635.054 le persone attualmente positive su una popolazione di circa 60 milioni. E' questo il dato principale che emerge dal nuovo bollettino quotidiano del Ministero della salute sull'andamento dell'epidemia in Italia.

Nelle ultime 24 ore sono stati diagnosticati in Italia 37.978 nuovi casi, in aumento rispetto a ieri (32.961). I tamponi effettuati però sono stati 234.672 (novemila in più), il numero più alto effettuato in 24 ore dall'inizio della pandemia. La percentuale di positivi rispetto al totale dei test effettuati cresce nuovamente: oggi è al 16,2%, ieri era al 14,6, due giorni fa al 16,1.

Aumentano anche le persone decedute, nelle ultime 24 ore sono state 636 (ieri 623). Si tratta, per il secondo giorno di fila, del numero più alto registrato dal 6 Aprile scorso. Il totale delle vittime sale a 43.589.

Negli ospedali i ricoverati con i sintomi del Covid sono 29.873 (429 più di ieri) e aumentano anche i ricoverati in terapia intensiva, oggi sono 3.170 (89 più di ieri). Ci sono anche 15.645 guariti in più che portano il totale a 387.758.

La regione che ha registrato il maggior numero di nuovi casi è sempre la Lombardia (9.291, ieri 8.180), seguita dal Piemonte (4.787, ieri 2.953), dalla Campania (4.065, ieri 3.166), dal Veneto (3.564, ieri 3.082), dal Lazio (2.686, ieri 2.479), dall'Emilia Romagna (2.402, ieri 2.428), dalla Toscana (1.932, ieri 2.507), dalla Sicilia (1.692, ieri 1.487), dalla Puglia (1.434, ieri 1.332) e dalla Liguria, ultima regione con più di mille casi (1.013, ieri 1.102).