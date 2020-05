Chiamata dallo 06-5510? Occhio, non è una truffa

E' da questo numero che la Croce Rossa contatta i cittadini per l'indagine di sieroprevalenza anti-Covid del Ministero. Ma solo il 25% ha detto sì

ROMA — Se arriva sul vostro telefono cellulare o di casa una chiamata dallo 06-5510, non allarmatevi: non è una truffa telefonica nè uno stalker all'attacco. E' il numero della centrale operativa da cui i volontari della Croce Rossa chiamano i 150mila cittadini selezionati dall'Istat in tutta Italia, Toscana compresa, per l'indagine di sieroprevalenza sul Covid-19 promossa dal Ministero della salute. L'obiettivo è individuare persone infettate dal coronavirus ma asintomatiche e quindi molto più difficili da intercettare anche se sono contagiose come quelle che stanno malissimo e sono ricoverate in ospedale.

Le persone interpellate dalla Croce Rossa vengono invitate a sottoporsi al test sierologico sul sangue per individuare l'eventuale presenza di anticorpi anti-Covid. Se l'esito dell'esame è positivo, viene fatto anche il tampone nasofaringeo. Il tutto gratuitamente e senza alcun obbligo, ovviamente.

Il reclutamento è iniziato ieri e la Croce Rossa ha già interpellato 7.300 cittadini ma solo uno su quattro ha accettato di sottoporsi al test. Il 60 per cento ha chiesto di essere ricontattato in un altro momento e il 15% si è dichiarato propenso ad accettare ma di aver bisogno di pensarci un po'. Oggi comunque centinaia di indecisi hanno richiamato per avere maggiori informazioni.

Al momento i cittadini che hanno aderito con maggiore entusiasmo sono quelli che abitano in Sardegna e nelle Marche. I più titubanti i residenti in Campania e Sicilia mentre i prelievi sono già in corso in Liguria, Basilicata, Province autonome di Trento e Bolzano e Lazio.

In Toscana saranno contattate complessivamente circa 8.000 persone.