In Italia più morti che in Cina, 4.440 guariti

Oltre quattromila casi positivi si sono aggiunti in un un giorno a livello nazionale. Altri 427 morti, in totale sono 3.405

ROMA — Crescono i numeri del contagio e delle vittime in Italia che, oggi, supera per decessi la Cina, dove si sono verificati i primi focolai del coronavirus. Al momento 33.190 persone risultano positive al virus. Ad oggi, in Italia sono stati 41.035 i casi totali. I deceduti sono 3.405, 427 in più rispetto a ieri. La Protezione Civile ha spiegato, in ogni caso, che il numero potrà essere confermato solo dopo che l’Istituto Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso.

Ecco i casi, regione per regione

- LOMBARDIA 13.938

- EMILIA ROMAGNA 4.506

- PIEMONTE 3.169

- VENETO 2.754

- MARCHE 1.622

- TOSCANA 1.422

- LIGURIA 883

- LAZIO 741

- CAMPANIA 605

- FRIULI VENEZIA GIULIA 522

- PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 491

- PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO 421

- PUGLIA 449

- SICILIA 321

- ABRUZZO 366

- UMBRIA 328

- VALLE D'AOSTA 209

- SARDEGNA 204

- CALABRIA 164

- MOLISE 38

- BASILICATA 37