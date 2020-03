Contagi nei centri per anziani, scatta l'inchiesta

Il virus può rimanere sulle superfici: ecco cosa disinfettare in casa e come

Il Garante delle persone detenute e private di libertà ha avviato con l'Istituto superiore di sanità una ricerca che riguarderà anche le Rsa toscane

ROMA — E' scatta l'emergenza sanitaria ma anche assistenziale per gli anziani che si trovano nelle Rsa, le case di riposo. Aumentano giornalmente i casi contagio da Covid-19 e purtroppo anche di decessi tra gli anziani ospiti e tra il personale che li assiste.

Una situazione talmente grave che Mauro Palma, Garante delle persone detenute e private della libertà, ha dato l'avvio insieme all'Istituto Superiore di Sanità ad una ricerca che riguarderà in una prima fase 1.983 Rsa distribuite su tutto il territorio nazionale.

Una inchiesta nata per adottare anche strategie e rafforzare i programmi di prevenzione dalle infezioni in questi centri che ospitano persone fragili.

In Toscana si contano tre strutture dove anziani e operatori sono stati contagiati dal Covid-19 (vedi articoli collegati). A Bucine, in provincia di Arezzo, sono trenta i casi positivi accertati nella Rsa 22 degenti e 8 operatori. Altri cinque anziani sono stati contagiati nella Rsa 'Leoncini' di Pontedera e il dipartimento di prevenzione dell'Asl ha già effettuato i tamponi su tutti gli ospiti e sugli operatori. Tra i primi casi di contagio in una residenza sanitaria assistita in Toscana quello a Comeana, dove sono risultati positivi otto anziani e un operatore sanitario.