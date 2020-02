Coronavirus, 37 persone guarite in Lombardia

Il numero di persone risultate positive ai primi test in Italia sale a 528, 282 validati dall'Iss. In corso di accertamento altri due decessi

ROMA — Nuovo bollettino sull'emergenza coronavirus in Italia del commissario Angelo Borrelli.

La notizia positiva sono le 37 persone clinicamente guarite in Lombardia sulle 305 contagiate. Complessivamente quindi i guariti in Italia sono 41, compreso il caso toscano di Pescia.

Al momento sono 528 i casi di positività al tampone per il Covid-2019 sul territorio nazionale. Di questi, l'Istituto superiore della sanità ne ha validati al momento 282, compresi i primi due in Toscana (vedi gli articoli collegati e in home page).

Le persone contagiate che sono state ricoverate con i sintomi dell'influenza in ospedale sono 158, di cui 37 si trovano ancora in terapia intensiva.

L'ultimo dato sulla distribuzione del contagio nelle regioni reso noto da Borrelli è il seguente: Lombardia 305 (37 guariti), Veneto 98, Emilia Romagna 97, Liguria 11, Lazio 3 (tutti e tre guariti), Sicilia 3 (due guariti), Toscana 6 (un guarito), Marche 3, Campania 2, Piemonte 2, Trentino Alto Adige 1, Abruzzo 1