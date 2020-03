Coronavirus, guarite altre 33 persone

Borrelli,: "Decessi di persone con Coronavirus sale a 34". Contagiati 1577, più della metà con sintomi lievi o asintomatici. In Toscana 12 casi

ROMA — Il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli ha tracciato il bilancio giornaliero della situazione in Italia.

Borrelli è partito da un dato positivo: tra ieri e oggi sono guarite 33 persone portando il totale dei guariti a 83.

I casi in Toscana sono 12, di cui due in attesa di validazione dall'istituto superiore della sanità. Di questi sette sono ricoverati con sintomi, cinque in isolamento domiciliare, nessuno in terapia intensiva.

Le persone positive al Coronavirus che sono invece decedute sono state 5, il totale sale a 34. Borrelli ha specificato che queste persone avevano il Coronavirus ma la causa di morte è ancora da accertare e se ne occuperà l'istituto superiore della sanità.

In totale le persone con Coronavirus in Italia sono 1577, di cui 798 con sintomi lievi o asintomatici. Si tratta del 51 per cento del totale. I casi validati dall'Istituto superiore di sanità sono 534 su 544 analizzati, ha chiarito durante la conferenza stampa con Borrelli l'epidemiologo Gianni Rezza dell'Iss.

Il restante 49 per cento è così diviso: il 40 per cento, 639 pazienti, è ricoverato con sintomi. Il restante 9 per cento, 140 casi, è ricoverato in terapia intensiva. Di questi 140 casi 106 sono in Lombardia. I tamponi eseguiti in Italia sono più di 21mila.

La situazione a oggi, dati forniti dal Ministero della salute

Borrelli e Rezza