Come il corpo blocca i virus Come il corpo blocca i virus

Attualità giovedì 05 marzo 2020 ore 13:45

Il Covid-19 è diffuso in tutte le regioni italiane

Primi due casi di positività al tampone anche in Val d'Aosta. L'87 per cento dei contagiati sono concentrati in Lombardia, Emilia Romagna e Veneto