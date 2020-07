Risalita Covid, l'Italia teme contagi dall'estero

Zangrillo: «Ne ho le palle piene, un morto per Covid in Lombardia non significa nulla»

In 24 ore i nuovi casi positivi sono stati 275, in leggero aumento. In Europa +15 per cento di casi. Il ministro Speranza: "Tutelare il nostro Paese"

ROMA — Nell'arco delle ultime 24 ore in Italia il Ministero della Salute ha rilevato una leggera risalita dei casi positivi sul territorio nazionale: 275, cioè 23 in più rispetto ai 252 di ieri. Il nuovo incremento porta il totale dei casi di contagio rilevati dall'inizio dell'epidemia al totale di 245.864 in tutta Italia. Gli attualmente positivi sono 12.442 (141 in più di ieri).

A preoccupare, come evidenziato anche dall'ultimo rapporto dell'Iss e dello stesso Ministero, è l'impennata dell'epidemia a livello globale con il rischio che ad alimentare i diversi focolai presenti in Italia siano i contagi reimportati dall'estero: in un solo giorno, ieri, si sono raggiunti infatti i 284.196 casi. Il ministro della Salute Roberto Speranza, su Facebook, ha scritto: "Dobbiamo tutelare il nostro Paese dentro un quadro internazionale che sta peggiorando. Viviamo in un solo pianeta. Questa battaglia si vince con determinazione e solidarieta'".

Tornando ai dati italiani, i ricoverati con sintomi sono 731 (18 in più rispetto a ieri), in terapia intensiva ci sono 41 pazienti (5 in meno) e in isolamento domiciliare ci sono 11.670 persone (128 in più).

I deceduti in più rispetto a ieri sono 5 e il totale complessivo di chi non ce l'ha fatta dall'inizio dell'emergenza sale a 35.102. I guariti sono oggi 198.320 (128 in più).

Da segnalare che in Lombardia, dove oggi i nuovi casi sono stati 79 (26 in più) non si registrano nuovi decessi da due giorni. In termini di nuovi casi positivi, la seconda regione per incremento a livello nazionale è l'Emilia-Romagna con 49 nuovi casi, seguita dal Veneto con 31 nuovi casi. In Toscana ce ne sono stati 10 in più (ieri erano stati 11). Zero casi in Umbria e Val d'Aosta.