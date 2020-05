Covid, in 4 regioni oltre metà dei nuovi casi

Contagio ancora concentrato in Lombardia, Emilia Romagna, Liguria e Piemonte mentre si attende la decisione sulla riapertura dei confini tra regioni

ROMA — Alla vigilia del fine settimana in cui probabilmente sarà presa una decisione sulla tanto attesa eventuale riapertura dei confini regionali dal 3 giugno, l'attenzione resta tutta concentrata sulle solite regioni del Nord in cui ancora si concentra la maggior parte dei nuovi contagi da Covid-19 registrati quotidianamente dalla Protezione Civile Nazionale: solo in Lombardia, Piemonte, Liguria ed Emilia Romagna, infatti, si concentrano 482 nuovi casi su 516 in più registrati da ieri in tutta Italia.

Un numero che fa salire i contagi totali dall'inizio dell'epidemia a 232.248. Il dato sugli attualmente positivi, in ogni caso, continua a scendere con il totale che al momento è di 46.175, con una decrescita di 1.811 rispetto a ieri.

Continua a migliorare anche il dato sui ricoveri in terapia intensiva con 475 pazienti in cura, in diminuzione di 14 pazienti rispetto a ieri, 7.094 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 285 pazienti rispetto a ieri. In tutto 38.606 persone, pari all’84% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

In aumento, rispetto a ieri, i morti che oggi sono 87 per un il totale a 33.229. Anche in questo caso il record negativo spetta alla Lombardia che dall'inizio dell'epidemia ne conta oltre 16.000.

ll numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 152.844, con un incremento di 2.240 persone rispetto a ieri.

Per quanto riguarda il dato degli attualmente positivi per regione, anche qui in testa continuano a esserci le regioni in cui il contagio continua a salire maggiormente, cioè quelle del Nord.

- Lombardia 22.683 (in calo)

- Piemonte 5.658 (in calo)

- Emilia Romagn 3.564 (in calo)

- Veneto 849 (in calo)

- Toscana 1.255 (in calo)

- Liguria 994 (in calo)

- Lazio 3.163 (in calo)

- Marche 1.352 (in calo)

- Campania 986 (in calo)

- Puglia 1.283 (in calo)

- P. autonoma di Trento 410 (in calo)

- Sicilia 1.137 (in calo)

- Friuli Venezia Giulia 323 (in calo)

- Abruzzo 770 (in calo)

- P. autonoma di Bolzano 154 (in calo)

- Umbria 31 (in calo)

- Sardegna 190 (in calo)

- Valle d’Aosta 19 (in calo)

- Calabria 159 (in calo)

- Molise 162 (in calo)

- Basilicata 33 (in calo)