Il Covid non frena, altri 201 contagiati in Italia

I nuovi casi in un giorno sono tornati oltre la soglia dei 200. Decedute altre 30 persone in un giorno, 21 solo in Lombardia

ROMA — Il Covid non arresta la marcia. I numeri che escono dal bollettino quotidiano del Ministero della Salute continuano a mostrare la tendenza alla crescita già riscontrata nei giorni scorsi. Oggi i nuovi contagiati sono 201 in più (ieri erano 182) e portano i contagiati totali dall'inizio dell'emergenza a 240.961.

Le persone che al momento risultano infettate, cioè gli attualmente positivi, sono 15.060 (ieri erano 15.563), con una decrescita di 503 pazienti.

Rispetto a ieri, poi, i deceduti sono stati 30 in più, per un ammontare complessivo dall'inizio dell'emergenza pari a 34.818. I dimessi e i guariti sono in tutto 191.083, cioè 366 in più rispetto a ieri.



Questa la situazione sul fronte dei ricoveri. I ricoverati con sintomi negli ospedali italiani sono 963 e scendono, quindi, sotto quota mille: ieri erano infatti 1.025. In terapia intensiva ci sono 82 pazienti (5 in meno di ieri) e in isolamento domiciliare ci sono 14.015 persone, 128 in meno rispetto a ieri.

Vediamo, come ogni giorno, l'andamento delle persone attualmente positive al Covid-19 nelle singole regioni d'Italia:

- Lombardia 9.827 (in calo)

- Piemonte 1.299 (in calo)

- Emilia-Romagna 1.003 (+1)

- Veneto 397 (in calo)

- Toscana 324 (+1)

- Liguria 281 (+1)

- Lazio 831 (in calo)

- Marche 238 (in calo)

- Prov. Autonoma di Trento 46 (in calo)

- Campania 190 (+1)



- Puglia 109 (in calo)

- Friuli Venezia Giulia 62 (+7)

- Abruzzo 160 (in calo)

- Sicilia 134 (+8)

- Prov. Atonoma di Bolzano 84 (stabile)

- Umbria 11 (+1)

- Sardegna 13 (+2)

- Valle d'Aosta 3 (stabile)

- Calabria 25 (in calo)

- Molise 21 (in calo)

- Basilicata 2 (stabile)

Elaborazione HTeT su dati ProCiv

Dati ProCiv