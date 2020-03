Altri 837 morti in Italia, ricoveri in netto calo

Rispetto a ieri 2.107 positivi in più, per un totale di 77.635 casi. Incremento giornaliero dei ricoveri passato in una settimana da 1.276 a 397

ROMA — L'ultimo bollettino della protezione civile nazionale descrive ancora una giornata drammatica sul fronte dei decessi di pazienti positivi al coronavirus: nelle ultime ventiquattro ore se ne sono registrati 837 (ieri erano 812) per un totale dall'inizio dell'epidemia di 12.428.

Lieve aumento anche dei positivi in un giorno, passati dai 1.648 di ieri ai 2.107 di oggi. Il totale delle persone attualmente positive al Covid-19 è di 77.635, delle quali 4.023 ricoverate in terapia intensiva e 28.192 ricoverate con sintomi. Proprio il trend dei ricoveri è stato posto all'attenzione durante la comunicazione del bollettino da parte del capo della protezione civile Angelo Borrelli: in meno di una settimana si è passati dai 1.277 ricoveri del 26 marzo ai 397 di oggi, dei quali 42 in terapia intensiva.

Prosegue costante anche il trend dei guariti. Sono 15.729 le persone guarite, 1.109 in più rispetto a ieri.

I numeri piccoli con la freccina si riferiscono agli incrementi di oggi"

Questo il dettaglio dei casi positivi regione per regione: 25.124 in Lombardia, 10.953 in Emilia-Romagna, 7.850 in Veneto, 8.082 in Piemonte, 4.226 in Toscana, 3.352 nelle Marche, 2.508 in Liguria, 2.642 nel Lazio, 1.871 in Campania, 1.389 nella Provincia autonoma di Trento, 1.654 in Puglia, 1.160 in Friuli Venezia Giulia, 1.492 in Sicilia, 1.191 in Abruzzo, 1.142 nella Provincia autonoma di Bolzano, 851 in Umbria, 657 in Sardegna, 606 in Calabria, 552 in Valle d’Aosta, 216 in Basilicata e 117 in Molise.