Il Covid arretra ancora, 129 nuovi casi in Italia

In testa alle regioni per incremento di casi giornalieri resta la Lombardia con 34 nuovi infettati. I nuovi decessi sono 15, 2 in più rispetto a ieri

ROMA — L'epidemia di Covid-19 continua a rallentare in Italia: l'incremento di casi positivi registrato dal Ministero della Salute oggi è stato di 129 nuovi casi a fronte dei 190 di ieri (61 in meno). Continua, però, a crescere il numero dei morti: oggi sono stati 15 mentre ieri erano stati 13, con un aumento di 2. I decessi totali da quando è iniziata l'emergenza Coronavirus sono quindi 35.073.

Nel complesso, i contagiati totali dall'inizio dell'emergenza sono 244.752. Gli attualmente positivi passano dai 12.404 di ieri ai 12.248 di oggi, con un decremento di 156 casi. I dimessi e guariti salgono a 197.431 (269 in più).

Per quanto riguarda le persone positive al Covid, sono 732 i ricoverati in ospedale (13 in meno di ieri), 49 i ricoverati in terapia intensiva (2 in più), mentre 11.467 persone sono in isolamento domiciliare.

Guardando al trend delle regioni, la Lombardia continua a essere in testa per l'incremento giornaliero dei nuovi casi di contagio (34 in più) seguita dal Veneto (22 in più) e dall'Emilia Romagna (18 in più). In Toscana oggi i casi in più sono stati 9 mentre Puglia, Sardegna, Calabria, Valle d'Aosta, Molise e Basilicata non hanno avuto nuovi casi di contagio.