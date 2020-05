Covid, in Italia quasi cinquemila guarigioni in 24 ore

Ancora 242 nuovi decessi sul territorio nazionale ma gli attualmente positivi scendono a 72.070, 4.370 in meno, e l'epidemia rallenta di nuovo

ROMA — Dopo la risalita di decessi e contagi registrata ieri, il nuovo bollettino giornaliero della protezione civile nazionale segnala un nuovo rallentamento dell'epidemia di Coronavirus in Italia.

Nello specifico dei nuovi casi positivi, ne sono stati riscontrati 789 in più pe run totale di contagiati di 223.885. Netto il calo degli attualmente positivi: 4.370 in meno in 24 ore per un totale di 72.070.

Per quanto riguarda i decessi, l'incremento nell'arco di un giorno resta alto e pari a 242 ma comunque inferiore a quello di ieri quando erano stati 262. Il totale dei morti è di 31.610. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 120.205, con un incremento di 4.917 persone rispetto a ieri.

Elaborazione HTeT su dati ProCiv

Per quanto riguarda i ricoveri, continua la diminuzione dei pazienti in ospedale sia in terapia intensiva che non. Tra gli attualmente positivi, 808 sono infatti in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 47 pazienti rispetto a ieri, mentre 10.792 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 661 pazienti rispetto a ieri. Sono 60.470 le persone in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi, pari all’84% degli attualmente positivi,

I numeri piccoli con la freccina si riferiscono agli incrementi di oggi

Questa la situazione aggiornata degli attualmente positivi regione per regione:

- Lombardia 27.746

- Piemonte 11.113

- Emilia-Romagna 6.001

- Veneto 4.439

- Toscana 3.168

- Liguria 2.603

- Lazio 4.088

- Marche 2.795

- Campania 1.736

- Puglia 2.181

- Prov. autonoma di Trento 406

- Sicilia 1.760

- Friuli Venezia Giulia 741

- Abruzzo 1.454

- Prov. autonoma di Bolzano 359

- Umbria 90

- Sardegna 461

- Valle d'Aosta 77

- Calabria 505

- Molise 227

- Basilicata 120

Dati ProCiv

Elaborazione HTeT su dati ProCiv