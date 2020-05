Covid in Italia, migliora anche la Lombardia

I nuovi casi lombardi sono comunque 210, oltre metà dei 355 nuovi positivi registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Calano i morti, 75 in un giorno

ROMA — A tre giorni dalla fatidica data del 3 giugno, data scelta per la riapertura dei confini regionali nonostante la persistente perplessità di alcune di esse (Toscana compresa), i numeri confermano la tendenza alla discesa dell'epidemia di Covid in Italia e oggi lo fanno anche in Lombardia. I nuovi casi lombardi, infatti, sono 210, meno di ieri (221) ma soprattutto di 48 ore fa quando erano 354, quasi il doppio: restano, comunque, oltre la metà dei nuovi casi totali in Italia, che oggi sono stati 355 (ieri erano 416). Il totale delle persone che hanno contratto il virus è di 233.019.

Continuano la discesa gli attualmente positivi: 42.075, con una decrescita di 1.616 assistiti rispetto a ieri.

In calo ormai costante i ricoverati negli ospedali italiani. Tra gli attualmente positivi, 435 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 15 pazienti rispetto a ieri, 6.387 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 293 pazienti rispetto a ieri, mentre 35.253 persone, pari all’84% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Decessi in netto calo rispetto al picco di ieri (111): oggi sono 75 e portano il totale a 33.415.

Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 157.507, con un incremento di 1.874 persone rispetto a ieri.