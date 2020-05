Covid, due terzi dei nuovi positivi in Lombardia

Nella regione del nord 441 nuovi positivi su 669 registrati in 24 ore in Italia. Attualmente positivi in 57.752 a livello nazionale

ROMA — Continuano a diminuire i casi di Covid-19 in Italia: in Calabria, Sardegna, Valle d'Aosta e nella provincia autonoma di Bolzano non ci sono stati casi in più rispetto a ieri. Resta, però, il problema del contagio in Lombardia che continua a trainare gli incrementi giornalieri di casi positivi: oggi nella regione del nord se ne sono registrati 441, praticamente due terzi dei nuovi casi positivi registrati a livello nazionale, cioè 669.

Il totale delle persone che hanno contratto il virus è di 229.327. Il numero totale di attualmente positivi è di 57.752, con una decrescita di 1.570 assistiti rispetto a ieri.

Per quanto riguarda i ricoveri, tra gli attualmente positivi, 572 sono in cura nelle terapie intensive, con una decrescita di 23 pazienti rispetto a ieri, 8.695 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 262 pazienti rispetto a ieri. Sono 48.485 le persone in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi, pari all’84% degli attualmente positivi.

Per quanto riguarda i decessi, quelli in più da ieri sono stati 119 e portano il totale a 32.735.

Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 138.840, con un incremento di 2.120 persone rispetto a ieri.

Vediamo il dettaglio degli attualmente positivi regione per regione. In neretto quelle in cui si è registrato un aumento rispetto a ieri.

- Lombardia 25.630

- Piemonte 8.025

- Emilia Romagna 4.570

- Veneto 2.841

- Toscana 1.766

- Liguria 1.734

- Lazio 3.581

- Marche 1.713

- Campania 1.273

- Puglia 1.805

- Prov. autonoma di Trento 565

- Sicilia 1.512

- Friuli Venezia Giulia 459

- Abruzzo 1.168

- Prov. autonoma di Bolzano 214

- Umbria 56

- Sardegna 287

- Valle d'Aosta 35

- Calabria 288

- Molise 189

- Basilicata 41