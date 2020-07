Covid, i nuovi positivi in Italia sono 163

Ieri si era raggiunto l'incremento più basso da febbraio, 114, oggi nuova lieve risalita. I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 13

ROMA — Mentre in Toscana e in Italia l'attenzione è alta sui casi di persone positive al virus in arrivo da paesi extra-Schengen, il Ministero della salute segnala una nuova risalita di positivi al Coronavirus nel territorio nazionale.

Dopo che ieri era stato segnalato l'incremento più basso da febbraio (+114) oggi i nuovi casi sono 163.

Per quanto riguarda i tamponi ne sono stati fatti 48449 in un giorno (ieri erano stati 6582 in meno).

Il numero dei contagiati in Italia sale a 243.506.

Nelle ultime 24 ore ci sono da registrare anche 13 nuovi decessi (ieri erano stati 17). Con questo incremento il totale delle persone positive al Coronavirus che hanno perso la vita in Italia sale a 34997.

Ricoveri in ospedale: sono 57 le persone in terapia intensiva (meno 3 rispetto a ieri) mentre sono 797 quelle ricoverate con sintomi (più 20 rispetto a ieri).

La regione che anche oggi segnala più nuovi casi è la Lombardia (63) seguita da Veneto (21), Lazio (20) e Emilia Romagna (18). Dieci regioni hanno meno di dieci casi, sette non segnalano nuovi positivi.