Covid, in Italia 1.452 nuovi casi e altri 12 morti

Nuovo incremento dei positivi in Italia anche a fronte degli oltre 100.000 tamponi effettuati tra ieri oggi. Nessuna regione senza nuovi casi

ROMA — Nelle ultime 24 ore sono aumentati, seppur lievemente, i casi di coronavirus in Italia: 1.452 i contagiati dal Covid tra ieri e oggi. In leggero rialzo rispetto ai 1.229 di ieri ma individuati con un numero maggiore di tamponi: oltre centomila rispetto agli 80mila di martedì, quindi 20mila in più. Si registrano anche 12 vittime, ieri erano state 9.

In Italia il numero complessivo dei contagiati, compreso morti e guariti sale a 291.442 mentre quello dei dimessi e guariti è di 215.265, 620 più di ieri.

Nessuna regione registra zero casi, questi i dati dell'incremento dei positivi rispetto a ieri: Campania 186, Lazio 165, Lombardia e Veneto 159, Piemonte 117, Emilia Romagna 106, Puglia 103, Toscana e Sicilia 90, Liguria 73, Marche 38, P.A. Trento 32. Friuli Venezia Giulia 29, Sardegna 27, Calabria 19, Abruzzo 18, Umbria 17, P.A. Bolzano 12, Basilicata 5, Molise 6, Valle d'Aosta 1.