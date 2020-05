Covid, in Italia 1.500 malati in meno in un giorno

Coronavirus, Boeri: «Le norme devono essere comprensibili per i cittadini»

Nuovo netto calo dei pazienti positivi che scendono a 98.467. Oltre 600 ricoveri in meno negli ospedali. I nuovi decessi sono 236

ROMA — La tendenza dell'epidemia di Coronavirus in Italia continua a essere in calo. In 24 ore, infatti, il numero totale di attualmente positivi è di 98.467, con una decrescita di 1.513 assistiti rispetto a ieri. I contagiati totali sono 213.013, con un incremento rispetto a ieri di 1.075 nuovi casi.

Continuano a calare i ricoveri sia nelle terapie intensive che nei reparti Covid degli ospedali. Tra gli attualmente positivi 1.427 sono in cura presso le terapie intensive, con una diminuzione di 52 pazienti rispetto a ieri.

Altre 16.270 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 553 pazienti rispetto a ieri. Salgono a 80.770, pari al 82 per cento, i pazienti in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

I decessi salgono a 29.315 con un aumento da ieri di 236 mentre i guariti sono 85.231, con un aumento di 2.352 persone rispetto a ieri.

Ecco la situazione degli attualmente positivi regione per regione:

- Lombardia 37.092

- Piemonte 15.323

- Emilia Romagna 8.681

- Veneto 7.116

- Toscana 5.190

- Liguria 3.427

- Lazio 4.370

- Marche 3.219

- Campania 2.530

- Provincia autonoma di Trento 1.041

- Puglia 2.939

- Sicilia 2.202

- Friuli Venezia Giulia 984

- Abruzzo 1.809

- Provincia autonoma di Bolzano 612

- Umbria 176

- Sardegna 642

- Valle d'Aosta 110

- Calabria 650

- Basilicata 177

- Molise 177

