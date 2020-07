Covid, in Italia 249 nuovi casi, 3 regioni a zero

Sono 249 i nuovi contagiati da Covid, 88 dei quali segnalati nella Regione Lombardia. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 14 nuovi deceduti

ROMA — In Italia i nuovi casi di contagio da Covid 19 sono passati dai 233 segnalati ieri ai 249 di oggi, il totale di persone positive raggiunge così quota 244.216. I tamponi eseguiti nelle varie regioni nelle ultime 24 ore sono stati 48.265.

Nei reparti dedicati ai pazienti Covid ci sono 757 persone. Ci sono 50 persone ricoverate in terapia intensiva suddivise tra otto regioni: 22 in Lombardia, 6 in Piemonte, 8 in Emilia Romagna, 2 in Veneto, 1 in Toscana, 9 nel Lazio, 1 nelle Marche ed 1 in Campania.

I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 14 per un totale di 35.042 morti dall'inizio dell'epidemia.

I dimessi perché guariti sono passati da 196.483, dato di venerdì 17 luglio, a 196.806, con un incremento di 323 persone.

La Lombardia ha registrato 88 nuovi casi positivi, seguita da Emilia Romagna con 40, Veneto con 34 ed il Lazio con 20. Non hanno registrato nuovi casi Valle d'Aosta, Molise e Basilicata.

