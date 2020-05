​Covid, in Italia i guariti superano i malati

Nelle ultime 24 ore il numero delle guarigioni è salito a 93.245 mentre gli attualmente positivi sono scesi a 91.528. I decessi sono stati 369 in più

ROMA — In un giorno sono stati 8.014 i guariti in più rispetto a ieri che hanno portato il totale delle guarigioni dall’inizio dell’epidemia a 93.245. Nell’arco di 24 ore, quindi, il numero dei guariti ha superato quello delle persone attualmente positive, sceso a 91.528, con una decrescita di 6.939 assistiti rispetto a ieri. L’alto numero di guarigioni da ieri è da attribuire, spiega la protezione civile nazionale, all’aggiornamento dei dati della Regione Lombardia riferito anche ai giorni precedenti. L’epidemia conferma in modo sempre più marcato, quindi, la tendenza alla decrescita.

Il totale delle persone che hanno contratto il virus è 214.457, con un incremento rispetto a ieri di 1.444 nuovi casi.

Elaborazione HTeT su dati ProCiv

Questa la situazione dei ricoveri. Tra gli attualmente positivi 1.333 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 94 pazienti rispetto a ieri, 15.769 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 501 pazienti rispetto a ieri, mentre 74.426 persone, pari al 81% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

I numeri piccoli con la freccina si riferiscono agli incrementi di oggi

Questa la situazione regione per regione.

- Lombardia 31.753

- Piemonte 14.

- Emilia-Romagna 8.

- Veneto 6.

- Toscana 5.088

- Lazio 4.333

- Liguria 3.306

- Marche 3.236

- Puglia 2.903

- Campania 2.340

- Sicilia 2.201

- Abruzzo 1.791

- Prov. Autonoma di Trento 982

- Friuli Venezia Giulia 962

- Calabria 644

- Sardegna 623

- Prov Autonoma di Bolzano 579

- Molise 179

- Basilicata 172

- Umbria 171

- Valle d’Aosta 127

Dati ProCiv

Elaborazione HTeT su dati ProCiv