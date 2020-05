Covid, in Italia i malati tornano sotto i 100.000

Gli attualmente positivi sono scesi a 99.980 in 24 ore. Nei reparti di terapia intensiva solo l'1 per cento dei pazienti, 195 nuovi decessi

ROMA — I dati del primo giorno di Fase 2 in Italia fanno ben sperare sull'evoluzione dell'epidemia di Covid-19 e invitano ancora di più a non abbassare la guardia sul rispetto delle norme per evitare una risalita del contagio. Le persone attualmente positive sono infatti scese di nuovo sotto la soglia dei 100.000: in 24 ore i malati sono diminuiti di 199, diventando quindi 99.980.

Il totale delle persone che hanno contratto il virus è 211.938, con un incremento rispetto a ieri di 1.221 nuovi casi.

Per quanto riguarda la situazione negli ospedali italiani, tra gli attualmente positivi 1.479 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 22 pazienti rispetto a ieri. Si tratta, spiega la protezione civile, dell'1 per cento dei malati attuali. Sono poi 16.823 le persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 419 pazienti rispetto a ieri, mentre 81.678 persone, pari al 82 per cento degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

I deceduti in più da ieri sono 195 e portano il totale a 29.079.

In un giorno i guariti e i dimessi in più sono stati 1.225, per un ammontare totale di 82.879.

I numeri piccoli con la freccina si riferiscono agli incrementi di oggi

In testa alle regioni per numero di casi attualmente positivi resta la Lombardia, seguita da Piemonte ed Emilia Romagna. La Toscana è ancora quinta dopo il Veneto. Vediamo la situazione di oggi regione per regione:

- Lombardia 37.307

- Piemonte 15.562

- Emilia Romagna 8.984

- Veneto 7.234

- Toscana 5.279

- Liguria 3.508

- Lazio 4.385

- Marche 3.206

- Campania 2.711

- Provincia Autonoma di Trento 1.165

- Puglia 2.945

- Sicilia 2.202

- Friuli Venezia Giulia 1.050

- Abruzzo 1.837

- Provincia Autonoma di Bolzano 636

- Umbria 181

- Sardegna 653

- Valle d'Aosta 110

- Calabria 674

- Basilicata 173

- Molise 178

