Covid, in Italia nuovo balzo di contagi

In un giorno sono stati 223 in più, in ulteriore crescita dopo i 201 di 24 ore fa. Nuovi decessi dimezzati rispetto a ieri: 15 in più

ROMA — La curva dei contagi in Italia continua a crescere con 223 nuovi casi di positività al coronavirus riscontrati nelle ultime 24 ore dal bollettino diramato dal Ministero della Salute e di questi 115 sono i casi lombardi e 27 veneti (in Veneto l'indice di contagio Rt è balzato in una settimana da 0,43 a 1,63). Il totale dei contagiati a livello nazionale sale quindi a 241.184.

Gli attualmente positivi sono 14.884 (ieri erano 15.060), con una decrescita registrata in 24 ore di 176 casi.

Questa la situazione negli ospedali italiani. I ricoverati con sintomi sono 7 in meno, essendo passati da 963 a 956. In terapia intensiva ci sono 79 ricoverati (3 in meno degli 82 di ieri), mentre in isolamento domiciliare ci sono 13.849 persone, in calo di 166 rispetto ai 14.015.

Da ieri sono decedute 15 persone, dimezzando l'incremento di decessi riscontrato ieri (30 in più). Il totale dei decessi riconducibili al Covid in Italia è quindi di 34.833. I dimessi e i guariti sono in tutto 191.467, cioè 384 in più rispetto a ieri.

Ecco la situazione dei malati (gli attualmente positivi) regione per regione:

- Lombardia 9.677 (in calo)

- Piemonte 1.030 (in calo)

- Emilia-Romagna 1.011 (+8)

- Veneto 390 (in calo)

- Toscana 323 (in calo)

- Liguria 283 (+2)

- Lazio 826 (in calo)

- Marche 227 (in calo)

- Prov. Autonoma di Trento 46 (stabile)

- Campania 197 (+6)

- Puglia 109 (stabile)

- Friuli Venezia Giulia 68 (+6)

- Abruzzo 156 (-4)

- Sicilia 135 (+1)

- Prov. Atonoma di Bolzano 83 (in calo)

- Umbria 10 (in calo)



- Sardegna 14 (+1)

- Valle d'Aosta 4 (+1)

- Calabria 25 (stabile)

- Molise 21 (stabile)

- Basilicata 4 (+2)