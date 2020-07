Covid, in Italia la curva epidemica torna a calare

Zangrillo: «Ne ho le palle piene, un morto per Covid in Lombardia non significa nulla»

Nell'arco di 24 ore sono stati 252 i nuovi casi di positività, 54 in meno rispetto al bollettino precedente. I nuovi decessi sono 5

ROMA — Dopo due giorni di risalita, i contagi da Covid-19 in Italia sono tornati a scendere: rispetto a ieri il bollettino del Ministero della Salute ne segnala 252 in più (con un calo di 54 casi rispetto ai 306 di 24 ore fa).

I contagiati totali dall'inizio dell'epidemia sono stati 245.590. Gli attualmente positivi in Italia sono 12.301, cioè 103 in meno rispetto a ieri. Di questi, 713 sono ricoverati con sintomi (come ieri), 46 sono in terapia intensiva (3 in meno di ieri), 11.542 sono in isolamento domiciliare (100 in meno rispetto a ieri).

Da segnalare che i decessi in più in tutto il territorio nazionale sono stati 5, uno degli incrementi più bassi dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Nessun decesso segnalato in Lombardia.

Il numero complessivo dei deceduti dall'inizio dell'epidemia ammonta a 35.097.

I dimessi e guariti in più oggi sono 350 per un ammontare complessivo di 198.192.

Gli incrementi più significativi di nuovi casi si sono avuti in Emilia-Romagna (63), in Lombardia (53), in Veneto (30). In Toscana oggi si sono registrati 11 casi positivi in più, mentre solo due regioni, Valle d'Aosta e Basilicata, non hanno visto nuovi casi di contagio.