Covid, in Italia dodici regioni senza vittime

Coronavirus, Zangrillo: «Una seconda ondata? Non ha senso parlarne, è come dire a Milano a dicembre nevica»

Risultato ottenuto per la prima volta da inizio emergenza nel giorno di riapertura dei confini. Ma i nuovi casi aumentano, oltre metà in Lombardia

ROMA — Nel fatidico 3 Giugno che ha sancito la riapertura dei confini tra regioni con la conseguente ripresa della mobilità, i numeri che arrivano dal bollettino della Protezione Civile per la prima volta dall'inizio dell'epidemia di Covid mostrano che in dodici regioni italiane non registrano decessi legati al coronavirus: si tratta di Marche, Campania, Trentino Alto Adige, Sicilia, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Sardegna, Valle d'Aosta, Calabria, Molise, Basilicata e, dato non da poco, del Veneto.

Resta, comunque, il nodo della Lombardia che anche oggi registra quasi la metà dei morti registrati a livello nazionale nelle ultime 24 ore, cioè 29 su 71 complessivi registrati a livello nazionale e oltre la metà dei nuovi contagi, vale a dire 237 su 321.

In tutto, a livello nazionale, i contagiati dall'inizio dell'epidemia che assommano attualmente positivi, deceduti e guariti, sono 233.836. Il numero totale di attualmente positivi è di 39.297, con una decrescita di 596 assistiti rispetto a ieri.

Migliora ancora la situazione dei ricoveri. Tra gli attualmente positivi, 353 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 55 pazienti rispetto a ieri, 5.742 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 174 pazienti rispetto a ieri, 33.202 persone, pari all’84% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

I deceduti totali sono33.601, i dimessi e i guariti 160.938, con un incremento di 846 persone rispetto a ieri.

La situazione degli attualmente positivi in Italia, regione per regione, oggi si mostra così:

- Lombardia 20.224 (in calo)

- Piemonte 4.686 (in calo)

- Emilia Romagna 2.839 (in calo)

- Veneto 1.387 (in calo)

- Toscana 973

- Liguria 514 (in calo)

- Lazio 2.818 (in calo)

- Marche 1.310 (in calo)

- Campania 869 (in calo)

- Puglia 1.036 (in calo)

- Prov. autonoma di Trento 222 (in calo)

- Sicilia 880 (in calo)

- Friuli Venezia Giulia 233 (in calo)

- Abruzzo 736 (in calo)

- Provincia autonoma di Bolzano 120 (stazionario)

- Umbria 31 (in calo)

- Sardegna 146 (in calo)

- Valle d'Aosta 13 (stazionario)

- Calabria 110 (in calo)

- Molise 127 (in calo)

- Basilicata 23 (in calo)