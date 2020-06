In Italia vittime al minimo, nuovi casi in calo

Bonus baby sitting a nonni e zii: come funziona, chi ne ha diritto e come ottenerlo

Rispetto a 24 ore fa sono stati 6 i nuovi decessi registrati a livello nazionale. Anche l'incremento di nuovi casi è in netta diminuzione: solo 126

ROMA — Nuovo minimo storico dei decessi riconducibili al coronavirus registrati in Italia nell'arco di un giorno: da ieri, infatti, sono stati solo 6 secondo l'aggiornamento giornaliero pubblicato dal Ministero della Salute sulla base dei dati inviati dalle singole Regioni. Il totale dei deceduti rispetto a ieri sale quindi a 34.744.

Per quanto riguarda l'incremento dei nuovi contagi, in 24 ore, è stato di 126 casi positivi in più, in netta diminuzione dunque rispetto ai 174 in più di ieri. Il totale delle persone contagiate dall'inizio dell'epidemia in Italia sale quindi a 240.436 casi. Ancora una volta è la Lombardia, con 78 casi a spingere l'incremento dei contagi in Italia.

Le persone attualmente malate e in cura, gli "attualmente positivi", sono oggi 16.496 (ieri erano 16.681), cioè 185 in meno di ieri.

Il numero dei dimessi e dei guariti è pari a 189.196 (ieri erano 188.991), cioè 205 in più rispetto a 24 ore fa.

Le persone ricoverate con sintomi a oggi sono 1.120 (ieri erano 1.160), 40 in meno rispetto a ieri. In terapia intensiva ci sono 96 pazienti (ieri erano 98), 2 in meno, mentre in isolamento domiciliare ci sono 16.496 pazienti (ieri erano 15.423).

Elaborazione HTeT su dati ProCiv

Vediamo quindi la situazione degli attualmente positivi regione per regione con il relativo incremento.

- Lombardia 10.823 (in calo)

- Piemonte 1.490 (in calo)

- Emilia-Romagna 1.032 (in calo)

- Veneto 462 (+2)

- Toscana 327 (+4)

- Liguria 277 (+5)

- Lazio 840 (in calo)

- Marche 274 (in calo)

- Prov. Autonoma di Trento 53 (in calo)

- Campania 162 (in calo)

- Puglia 145 (in calo)

- Friuli Venezia Giulia 36 (in calo)

- Abruzzo 282 (in calo)

- Sicilia 127 (in calo)

- Prov. Atonoma di Bolzano 85 (stabile)

- Umbria 9 (stabile)

- Sardegna 14 (stabile)

- Valle d'Aosta 3 (in calo)

- Calabria 26 (stabile)

- Molise 26 (stabile)

- Basilicata 3 (+1)

Dati ProCiv