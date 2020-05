Coronavirus, Zaia: «Al via la banca del sangue dei pazienti guariti» Coronavirus, Zaia: «Al via la banca del sangue dei pazienti guariti»

Attualità giovedì 07 maggio 2020 ore 18:00

Covid, malati sotto quota 90.000 in Italia

In 24 ore gli attualmente positivi sono scesi a 89.624 con un calo di 1.904 pazienti. Oltre 600 i ricoverati in meno in ospedale, 274 i decessi