In Italia dimessi e guariti sono più della metà dei contagiati totali

E' la prima volta dall'inizio dell'emergenza Covid-19. In 24 ore gli attualmente positivi al Covid sono diminuiti di 2.809 scendendo sotto gli 80.000

ROMA — Il nuovo bollettino della Protezione Civile sull'epidemia di Coronavirus in Italia mostra una nuova frenata dei contagi, che nelle ultime 24 ore sono aumentati di 888 (ieri erano stati più di 1.400) per un totale di 222.104 contagiati

Gli attualmente positivi scendono sotto gli 80.000: sono infatti 78.457, con una decrescita di 2.809 assistiti rispetto a ieri.

Rispetto a ieri i deceduti tornano ad aumentare: sono 195 e portano il totale a 31.106.

Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 112.541, con un incremento di 3.502 persone rispetto a ieri. Per la prima volta dall'inizio dell'epidemia il numero dei dimessi e dei guariti supera il 50% dei casi totali (112.541 su 222.104).

La situazione dei ricoveri. Tra gli attualmente positivi, 893 sono in cura presso le terapie intensive, con una diminuzione di 59 pazienti rispetto a ieri, 12.172 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 693 pazienti rispetto a ieri, mentre

65.392 persone, pari all’ 83 per cento degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Ecco la situazione degli attualmente positivi regione per regione.

- Lombardia 30.032

- Piemonte 12.491

- Emilia- Romagna 6.502

- Veneto 5.020

- Toscana 3.563

- Liguria 2.718

- Lazio 4.235

- Marche 3.013

- Campania 1.815

- Prov. autonoma di Trento 573

- Puglia 2.322

- Sicilia 1.889

- Friuli Venezia Giulia 779

- Abruzzo 1.489

- Prov. autonoma di Bolzano 413

- Umbria 106

- Sardegna 491

- Valle d'Aosta 93

- Calabria 551

- Basilicata 131

- Molise 231