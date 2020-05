Covid, risalgono i decessi, il 60% in Lombardia

Nella regione del Nord se ne sono registrati 67 dei 111 nuovi deceduti in Italia. Sei le regioni a zero contagi e 11 senza decessi tra ieri e oggi

ROMA — Il contagio da Covid-19 resta ancora concentrato in Lombardia, Piemonte, Liguria e Emilia Romagna alla vigilia delle riaperture del 3 giugno dei confini regionali: solo in queste quattro regioni si concentrano 355 nuovi casi su 416 in più registrati da ieri in tutta Italia.

Sei invece le regioni senza contagi: Abruzzo, Umbria, Sardegna, Molise, Calabria e Basilicata.

Per quanto riguarda i decessi pesa il dato della Lombardia, che ne fa registrare 67 su 111, oltre il 60% del totale, unica regione a far registrare oggi più di 10 vittime.

Elaborazione HTeT su dati ProCiv

Nessuna vittima invece 11 regioni nelle ultime 24 ore, secondo i dati della Protezione civile: Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sardegna. Un solo morto in più nelle Marche e in Sicilia.

Il totale delle persone che hanno contratto il virus in Italia è di 232.664, con un incremento rispetto a ieri di 416 nuovi casi.

Gli attualmente positivi sono 43.691, e nelle ultime 24 ore sono guarite 2.484 persone.

Tra gli attualmente positivi, 450 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 25 pazienti rispetto a ieri. Sono 6.680 le persone ricoverate con sintomi, con un decremento di 414 pazienti rispetto a ieri.

I numeri piccoli con la freccina si riferiscono agli incrementi di oggi

Sono in isolamento 36.561 persone senza sintomi o con sintomi lievi.

Rispetto a ieri i deceduti sono 111 e portano il totale a 33.340. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 155.633, con un incremento di 2.789 persone rispetto a ieri.

Per quanto riguarda il dato degli attualmente positivi per regione, anche qui in testa continuano a esserci le regioni in cui il contagio continua a salire maggiormente, cioè quelle del Nord.

- Lombardia 21.809 (in calo)

- Piemonte 5.290 (in calo)

- Emilia Romagna 3.279 (in calo)

- Veneto 1.612 (in calo)

- Toscana 1.166 (in calo)

- Liguria 781 (in calo)

- Lazio 3.055 (in calo)

- Marche 1.347 (in calo)

- Campania 981 (in calo)

- Puglia 1.222 (in calo)

- P. autonoma di Trento 366 (in calo)

- Sicilia 999 (in calo)

- Friuli Venezia Giulia 305 (in calo)

- Abruzzo 770 (in calo)

- P. autonoma di Bolzano 137 (in calo)

- Umbria 31 (stazionario)

- Sardegna 186 (in calo)

- Valle d’Aosta 17 (in calo)

- Calabria 151 (in calo)

- Molise 156 (in calo)

- Basilicata 31 (in calo)

Dati ProCiv

Elaborazione HTeT su dati ProCiv