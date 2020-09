Covid in brusca risalita, 1.326 nuovi casi in Italia

Record di tamponi processati in un giorno: 102.959 in 24 ore. I decessi in più sono 6. Il Molise unica regione senza nuovi casi di positività

ROMA — Di nuovo sopra quota mille i nuovi casi di positività al Covid-19 registrati a livello nazionale: in 24 ore sono passati, secondo i dati comunicati dal Ministero della Salute, dai 978 di ieri ai 1.326 di oggi. Va segnalato che sono stati anche stati processati 102.959 tamponi, un record nell'arco di una sola giornata. Il totale dei contagiati dal Covid dall'inizio dell'epidemia, quindi, è di 271.515, mentre gli attualmente positivi sono saliti a 27.817 (1.063 in più).

Sono calati i decessi in più nell'arco delle 24 ore, passati dagli 8 di ieri ai 6 di oggi per un totale di 35.497 morti dall'inizio dell'emergenza sanitaria.

In sensibile crescita i pazienti ricoverati nei reparti ordinari degli ospedali italiani: oggi sono 1.437 (57 in più). In terapia intensiva ci sono 2 pazienti in più, per un totale di 109 persone ricoverate, mentre gli isolati sono 26.271 (483 in meno).

I dimessi e guariti invece sono 208.201 (207 in più).

Da segnalare che la Lombardia oggi registra 237 casi in più, qualificandosi di nuovo come la regione con il maggiore incremento di casi. Seguono, tutti ampiamente sopra i cento nuovi contagiati, il Veneto con 163 nuovi casi (ieri a 97) e il Lazio con 130 (ieri a 125). Il Molise è l'unica regione a non aver registrato contagi in più.