Covid, risalita di contagi e decessi in Italia

Nelle ultime 24 ore le nuove vittime sono state 262, 67 in più. Attualmente positivi al Coronavirus 76.440 pazienti. In un giorno 2.747 guarigioni

ROMA — Il nuovo aggiornamento della protezione civile nazionale sull'andamento dell'epidemia di Coronavirus in Italia segnala, nell'arco delle ultime 24 ore, una risalita del numero dei contagi e dei decessi. Il totale delle persone che hanno contratto il virus, nello specifico, è 223.096 con un incremento rispetto a ieri di 992 nuovi casi (ieri l'incremento quotidiano era stato di 888). Il numero totale di attualmente positivi è di 76.440, con una diminuzione di 2.017 assistiti rispetto a ieri.

Rispetto a ieri i deceduti sono 262, 67 in più nell'arco delle 24 ore. Il totale sale a 31.368.

Per quanto riguarda le guarigioni, dimessi e guariti oggi sono sono 2.747 in più, per un ammontare totale di 115.288.

Per quanto riguarda la situazione dei ricoveri, tra gli attualmente positivi, 855 sono in cura nelle terapie intensive degli ospedali italiani, con una diminuzione di 38 pazienti rispetto a ieri. Ricoverati con sintomi in 11.453, con un decremento di 719 pazienti rispetto a ieri, mentre 64.132 persone, pari all’ 84 per cento degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

La Lombardia, tra le regioni italiane, resta ancora quella con il maggior numero di attualmente positivi. Ecco la situazione a oggi in ciascuna regione italiana:

- Lombardia 29.956

- Piemonte 11.891

- Emilia-Romagna 6.301

- Veneto 4.718

- Toscana 3.388

- Liguria 2.660

- Lazio 4.096

- Marche 2.904

- Campania 1.765

- Puglia 2.253

- Provc. Autonoma di Trento 505

- Sicilia 1.854

- Friuli Venezia Giulia 770

- Abruzzo 1.482

- Prov. Autonoma di Bolzano 380

- Umbria 92

- Sardegna 465

- Valle d'Aosta 80

- Calabria 524

- Molise 229

- Basilicata 127