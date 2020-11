Covid, le regioni che potrebbero cambiare colore

Zuccatelli, quando il nuovo commissario in Calabria diceva: «Le mascherine non servono a un c...»

Ancora non sono state emanate nuove ordinanza del ministro Speranza ma sono all'esame i dati dei contagi. La Toscana in bilico sull'arancione

ROMA — Ieri il ministro della Salute Roberto Speranza aveva preannunciato la possibilità di nuove ordinanze per valutare gli eventuali nuovi "colori" da assegnare alle regioni sulla base del nuovo monitoraggio settimanale sull'andamento del contagio nelle varie regioni: in sostanza altre regioni potrebbero essere dichiarate zone rosse o arancioni con il via a restrizioni più severe.

Le ordinanza ancora non ci sono state, a parte quella preannunciata dalla Provincia Autonoma di Bolzano che dovrebbe far scattare la zona rossa dalla mezzanotte di oggi in Alto Adige.

Si è comunque riunita la cabina di regia e all'esame ci sono, per l'appunto, i nuovi dati che potrebbero portare il Comitato Tecnico Scientifico a decidere le nuove zone arancioni o rosse e il ministro a firmare nuove ordinanze.

Campania e Liguria sono tra le regioni che potrebbero essere candidate a entrare nella zona arancione. E la Toscana? E' in bilico: per ora è zona gialla ma i dati sulla cui base è stata decisa questa connotazione cromatica sono già vecchi. In attesa di un eventuale scatto a una zona più critica anche Emilia-Romagna, Veneto e Lazio. Le novità, a questo punto, nelle prossime ore.