Covid19, impennata dei contagi in Italia

Oltre 1.300 nuovi casi positivi al coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Aumentano anche i guariti, 622. 366 i decessi

ROMA — Nel giorno in cui si è verificato anche in Toscana il primo decesso di una persona risultata positiva al tampone per il coronavirus (un uomo di 79 anni di Pisa, già gravemente ammalato, vedi qui sotto l'articolo collegato) il numero dei contagiati in Italia è notevolmente aumentato, arrivando a 6.387, con 1.326 persone in più rispetto a ieri.

Il dato è stato reso noto dal commissario per l'emergenza Angelo Borrelli.

Da ieri sono decedute altre 133 persone, portando il totale delle vittime a 366, di cui 113 in Lombardia, 8 in Emilia Romagna, 5 nel Veneto.

Delle persone positive al test, 3.557 sono ricoverate in ospedale con sintomi, 655 in terapia intensiva, e 2.180 sono in isolamento domiciliare.

Aumentano anche le persone guarite, in tutto 622.