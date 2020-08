Covid d'estate, in Italia i nuovi casi salgono a 574

L'incremento maggiore nelle ultime 24 ore è stato registrato in Veneto con 127 nuovi positivi. Tre decessi in più rispetto alle ultime 24 ore

ROMA — Continua a salire la curva dei contagi in Italia con altri 574 (ieri erano 523) casi di positività al Covid-19 che portano il totale dei contagiati dall'inizio dell'epidemia a 252.809. Una situazione in linea con quella rilevata nell'ultimo report settimanale del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità che ha certificato, nella settimana passata, una "tendenza a un progressivo peggioramento" per l'emergere di nuovi focolai (925 totali di cui 225 nuovi) e l'aumentare dei casi, molti legati ai rientri dall'estero (vedi articolo collegato).

Nello specifico delle persone attualmente positive al Covid-19, oggi il totale è salito a 14.249 (168 in più). Scendono invece i ricoverati con sintomi che oggi sono 771 (15 in meno). In terapia intensiva, invece, c'è un paziente in più: oggi sono 56 le persone ricoverate. In tutto sono 13.422 le persone in isolamento domiciliare.

La situazione peggiore è quella del Veneto dove sono 127 i nuovi casi di ieri, molti più che in Lombardia dove sono 97. Terza posizione in ordine decrescente per aumento di casi per l'Emilia-Romagna con 57 casi in più. Questa la situazione nelle altre regioni italiane: Lazio (45), Campania (44), Sicilia (36), Marche (32), Toscana (26), Liguria (20), Calabria (19), Piemonte (15), Abruzzo (13), Puglia (12), Friuli Venezia Giulia (8), Umbria (8), Sardegna (5), Basilicata (4) Provincia Autonoma di Trento (3), Provincia Autonoma di Bolzano (3), Molise (0), Valle d'Aosta (0).