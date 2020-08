Covid, altri 26 toscani contagiati, 2 sono stati al Seven Apples

L'età media dei nuovi positivi al Covid è 27 anni. Dieci sono appena tornati da periodo di vacanza. Sei le province di residenza

FIRENZE — Continua la corsa del servizio sanitario regionale per individuare i nuovi positivi al Covid in Toscana e tenere così sotto controllo i nuovi focolai. Nelle ultime 24 ore sono stati inseriti nel bollettino della Regione 26 nuovi casi individuati in sei province diverse: 7 in quella di Firenze, altre 7 in quella di Pistoia, 5 nel senese, 4 nel pratese, 1 in provincia di Lucca, 1 nel livornese e 1 nell'aretino.

Su 26 nuovi casi, 5 sono stati identificati tracciando i contatti di persone già infettate e 21 da attività di screening; 14 sono persone rientrate in Toscana dall'estero (di cui 10 dalle vacanze, a cui si aggiunge un contatto stretto di uno di questi viaggiatori) mentre altre due fanno parte del focolaio generato fra i frequentatori della discoteca Seven Apples di Marina Pietrasanta da una diciottenne ha trascorso la serata nel locale fra l'8 e il 9 Agosto senza sapere di essere positiva. Un altro caso fa parte del focolaio individuato nel Mugello nei giorni scorsi.

L'età media dei nuovi contagiati è molto bassa: 27 anni.

In Toscana quindi il totale delle persone che hanno contratto il nuovo coronavirus dall'inizio dell'emergenza sale a 10.761.

Per il decimo giorno consecutivo non si sono registrati decessi di malati di Covid (il totale delle vittime resta 1,.137) e ci sono altri due guariti per un totale di 9.020 persone che si sono lasciate il virus alle spalle.

Gli attualmente positivi oggi sono 604: 15 sono ricoverati in ospedale, di cui tre in condizioni gravi e in terapia intensiva; altri 589 invece sono in isolamento a casa con sintomi lievi o senza sintomi, 15 in più rispetto a ieri.

Le persone in isolamento dopo un contatto stretto con i contagiati sono 64 in più rispetto a ieri, per un totale di 1.782 (di cui 1.054 nell'Asl centro, 479 nell'Asl nord ovest e 249 nell'Asl sud est).

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 3.014 tamponi.