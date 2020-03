I contagi schizzano in Italia, metà in Lombardia

Nella regione del nord 2.453 test positivi in un giorno a fronte di 4.492 casi a livello nazionale. Altri 662 morti. Guariti oltre quota 10.000

ROMA — Nuovo bollettino della protezione civile nazionale sullo stato dell'emergenza coronavirus in Italia, ancora senza il capo dipartimento Angelo Borrelli, assente per i sintomi febbrili accusati due giorni fa ma comunque risultato negativo al tampone del Covid-19.

I numeri, a livello nazionale, sono di nuovo drammatici dopo tre giorni consecutivi di calo dei contagi. In un giorno se ne sono riscontrati 4.492 in più e ad accusare il colpo più grave è stata di nuovo la Lombardia dove già in giornata la Regione aveva riscontrato 2.253 casi in più rispetto a ieri, 848 solo a Milano. Una nuova impennata che ha portato il totale nazionale a 62.013 malati. Le regioni più colpite, dopo la Lombardia, restano l'Emilia Romagna, il Veneto e il Piemonte.

I nuovi decessi di persone positive al virus sono stati 662, anche in questo caso 387 solo in Lombardia. Il totale è 8.165. Questo numero, precisa la protezione civile, potrà essere confermato solo dopo che l’Istituto Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso.

Le guarigioni, oggi, hanno sfondato quota mille: sono state 999 in un giorno per un ammontare totale di 10.361.

Questi i dati delle singole regioni italiane: 22.189 in Lombardia, 8.850 in Emilia-Romagna, 6.140 in Veneto, 5.950 in Piemonte, 2.795 nelle Marche, 2.973 in Toscana, 2.027 in Liguria, 1.835 nel Lazio, 1.169 in Campania, 1.094 nella Provincia autonoma di Trento, 1.095 in Puglia, 954 in Friuli Venezia Giulia, 791 nella Provincia autonoma di Bolzano, 1.095 in Sicilia, 860 in Abruzzo, 770 in Umbria, 378 in Valle d'Aosta, 462 in Sardegna, 372 in Calabria, 133 in Basilicata e 81 in Molise