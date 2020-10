Il Covid accelera, in Italia altri 31.758 positivi

La curva dei contagi continua a salire insieme al numero delle vittime, 297 in più. Rapporto positivi-tamponi a 14,7%. Governo verso una nuova stretta

ROMA — Non si ferma la corsa dei contagi in Italia. Mentre il Governo valuta nuove misure restrittive al termine di una settimana di proteste in tutta Italia per i provvedimenti adottati nemmeno una settimana fa con l'ultimo Dpcm, il bollettino giornaliero del Ministero della Salute registra altri 31.758 casi di positività riscontrati sul territorio nazionale: un nuovo record dopo i 31.084 di ieri. Il numero complessivo dei contagiati dall'inizio dell'epidemia in Italia, quindi, sale a 679.430 casi. I tamponi eseguiti oggi sono 215.886 (+801), quasi quanti ieri.

Cresce anche il bilancio dei decessi legati al nuovo coronavirus: 297 in più rispetto ai 199 di ieri, quasi cento in più. L'ammontare complessivo delle persone che purtroppo non ce l'hanno fatta da quando l'emergenza è esplosa sale a 38.618.

I guariti sono 289.426 in tutto, cioè 5.859 in più rispetto a ieri.

La situazione negli ospedali. Nei reparti ordinari i ricoverati sono 17.966 (+972), mentre in terapia intensiva ci sono 1.843 (+97). In isolamento ci sono 331.577 persone.

La regione che, ancora, mostra l'incremento maggiore di casi resta la Lombardia con 8.919 casi di contagio in più. Seguono Campania (+ 3.669) e Piemonte (+2.887). In Toscana oggi si è registrato un minor numero di nuovi casi, passati a 2.540 dopo i 2.765 di ieri ma con 25 morti in più contro i 10 di ieri.

Intanto il Governo valuta eventuali nuove misure da adottare, anche alla luce dell'ultimo rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità che ha certificato un indice di diffusione del contagio in Italia salito a 1.7. Prima un vertice di maggioranza a Palazzo Chigi, poi una nuova riunione d'urgenza del Comitato Tecnico Scientifico a poche ore di distanza dalle dichiarazioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte che ha parlato di didattica in distanza "in discussione": sulla scuola in presenza, finora, il Governo era stato inflessibile. Un nuovo provvedimento del Governo potrebbe arrivare tra domani e lunedì.