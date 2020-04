In Italia 104.291 positivi, 602 decessi in più

Netto calo dei nuovi malati di coronavirus, 675 nelle ultime ventiquattro ore ma i morti dall'inizio dell'epidemia salgono a 21.067

ROMA — Rispetto a ieri, il bollettino della protezione civile sull'andamento dell'epidemia di coronavirus in Italia segna un aumento relativamente contenuto di nuovi malati, pari a 675. Il totale delle persone attualmente malate di Covid-19 sale quindi a 104.291.

Resta comunque sempre molto alto il numero dei pazienti positivi al coronavirus deceduti nelle ultime ventiquattro ore: sono 602 e portano quindi il totale dei decessi dall'inizio dell'emergenza a quota 21.067.

Stabile il trend dei guariti che sono 1.695 in più rispetto a ieri, per un totale di 37.130 dall'inizio dell'emergenza.

I numeri piccoli con la freccina si riferiscono agli incrementi di oggi

Questa la situazione regione per regione: 32.363 in Lombardia, 13.778 in Emilia-Romagna, 13.055 in Piemonte, 10.736 in Veneto, 6.352 in Toscana, 3.466 in Liguria, 3.095 nelle Marche, 4.022 nel Lazio, 3.094 in Campania, 2.082 nella Provincia autonoma di Trento, 2.552 in Puglia, 899 in Friuli Venezia Giulia, 2.071 in Sicilia, 1.800 in Abruzzo, 1.564 nella Provincia autonoma di Bolzano, 622 in Umbria, 900 in Sardegna, 816 in Calabria, 559 in Valle d’Aosta, 265 in Basilicata e 200 in Molise.

Elaborazione HTeT su dati ProCiv

Sono 37.130 le persone guarite. I deceduti sono 21.067, ma questo numero potrà essere confermato solo dopo che l’Istituto Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso.

Dati ProCiv