Covid, in Italia 1.695 nuovi casi, altre 16 vittime

E' il numero più di alto di decessi registrato sul territorio nazionale nelle ultime settimane. In 24 ore più di 107.000 tamponi

ROMA — Lieve calo nelle ultime 24 ore dei nuovi positivi al Covid in Italia, 1.695 persone in tutto, 38 meno di ieri, a fronte di un numero ancora molto alto di tamponi, 107.658. Dall'inizio della pandemia quindi i casi di contagio diventano 276.338, i deceduti col Covid 35.534.

Le regioni che hanno registrato il maggior numero di nuovi casi sono la Lombardia (388) seguita da Veneto (188), Lazio (158), Emilia Romagna (134), Campania (119), Friuli Venezia Giulia (114), Toscana (113), Liguria (95).

Valle d'Aosta e Basilicata non hanno registrato nuovi casi di infezione.

Gli attualmente positivi al Covid in Italia sono quindi 31.194, quasi mille in più rispetto a ieri. In aumento anche i dimessi e i guariti, quasi 600 in più per un totale di 209.610 persone.

Dopo l'incremento degli ultimi giorni, resta stabile è il dato dei ricoveri in terapia intensiva, 131 su tutto il territorio nazionale. Aumentano però i ricoverati con sintomi (13 in più, 1.620 in tutta Italia) e le persone in isolamento domiciliare (1.181 in più, totale 29.453).