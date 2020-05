Coronavirus, come sarà la fase 2 sui treni: biglietti elettronici nominativi e posti a scacchiera Coronavirus, come sarà la fase 2 sui treni: biglietti elettronici nominativi e posti a scacchiera

Attualità domenica 03 maggio 2020 ore 17:00

In Italia 210.717 contagiati, decessi in calo

In 24 ore si è registrato un calo di 525 malati, 38 in meno quelli in terapia intensiva. I decessi sono stati 174. Oltre 80.000 i guariti