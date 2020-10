In Italia 25mila nuovi casi, 7.500 in Lombardia

Piazze in fiamme in Italia: guerriglia da Nord a Sud contro il Dpcm

L'epidemia di Covid-19 continua l'avanzata sulla penisola: 205 nuove vittime, più di 1.500 persone in condizioni critiche in terapia intensiva

ROMA — Mentre in Toscana nelle ultime 48 ore è stato registrato un calo dei nuovi positivi al Covid-19 (oggi 1.708 contro i 2.171 di due giorni fa), in altre regioni italiane il contagio corre: nel bollettino odierno del Ministero della salute sono stati inseriti 24.991 nuovi positivi, tremila in più rispetto a ieri, e altre 205 vittime del coronavirus, il lieve calo rispetto ai 211 di ieri. I nuovi contagiati sono stati individuati eseguendo quasi 200mila tamponi (198.952), oltre 24mila più di ieri, il numero più alto mai toccato. La percentuale di persone risultata positiva resta al 12,5%.

Spaventosi i numeri della Lombardia che ha segnalato 7.558 nuovi casi di infezione. Seguono il Piemonte con 2.827 nuovi casi, la Campania con 2.427, il Veneto con 2.143.

Tutte le altre regioni oggi hanno inserito nel bollettino meno di 2.000 nuovi casi: Lazio 1.963, Toscana 1.708, Emilia Romagna 1.212, Liguria 926, Puglia 772, Sicilia 708Abruzzo 434, Friuli Venezia Giulia 406, Umbria 401. Le regioni con il minor numero di nuovi casi sono la Valle d'Aosta (77) e il Molise (19).

Sul territorio nazionale gli attualmente positivi al Covis sono quindi 276.457. Crescono molto i ricoveri in terapia intensiva, 125 in più rispetto a ieri per un totale di 1.536 pazienti in condizioni gravissime. Nei reparti Covid ci sono invece 14.891 degenti, 21.367 in più rispetto a ieri. Le persone contagiate in isolamento domiciliare sono in tutto 259.940.

Dall'inizio della pandemia in Italia hanno contratto l'infezione 589.766 persone, quelle guarite o dimesse sono 275.404, le vittime 37.905.