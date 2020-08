In Italia i nuovi casi di Covid sotto quota mille

Nelle ultime 24 ore sono stati 996 i nuovi casi di coronavirus. Sale invece il numero delle persone positive decedute che tra ieri e oggi sono state 6

ROMA — Nuovi casi scendono sotto quota mille in Italia nelle ultime 24 ore. Il calo dei contagi si registra da tre giorni, dai 1.444 di sabato, si è passati ai 1.365 di ieri ai 996 di oggi. Va sottolineato anche, però, che i tamponi effettuati nell'ultima giornata sono stati meno: 58.518 contro i 81.723 di ieri.

Sale, invece, il numero delle vittime, 6 in un giorno a fronte dei 4 di ieri, per un numero complessivo di 35.483 morti. E' quanto emerge dai dati del ministero della Salute.

Il totale delle persone contagiate dall'inizio dell'epidemia, in Italia, ammonta a 269.214 e gli attualmente positivi sono 26.078.

In 24 ore sono aumentate le vittime, passate da 4 a 6 in più. Il numero complessivo dei deceduti dall'inizio dell'emergenza sale quindi a 35.483. I guariti sono 208.536, in aumento di 312 da ieri.

Da segnalare che continuano a salire i casi di pazienti gravi in terapia intensiva: sono 8 in più rispetto a ieri per un totale di 94 pazienti. I ricoverati nei reparti ospedalieri ordinari sono invece 1.288 (37 in più).

E' la Campania che con 184 casi registra l'aumento maggiore di contagi, seguita dal Lazio (+148) e dalla Lombardia (+135). Le uniche due regioni senza alcun caso sono Basilicata e Molise.