In Italia il Covid frena ancora, 100.943 positivi

Maggio si apre con un calo degli attualmente positivi pari a 608 pazienti in 24 ore. Ulteriore netto calo dei ricoveri. I decessi sono stati 269

ROMA — Il bollettino nazionale del Primo Maggio sull'andamento dell'epidemia di Covid-19 in Italia conferma la tendenza alla decrescita dell'epidemia che si registra ormai da diversi giorni. A confermarlo, sono i numeri resi noti dalla Protezione civile secondo i quali numero totale di attualmente positivi è di 100.943, con una decrescita di 608 assistiti rispetto a ieri. I contagiati totali dall'inizio dell'emergenza sono 207.428, con un incremento rispetto a ieri di 1.965 nuovi casi.

Prosegue il calo progressivo dei ricoverati negli ospedali italiani: tra gli attualmente positivi 1.578 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 116 pazienti rispetto a ieri. I ricoverati con sintomi sono 17.569, con un decremento di 580 pazienti rispetto a ieri mentre 81.796 persone, pari al 81% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Elaborazione HTeT su dati ProCiv

In calo, rispetto a ieri, anche i decessi. Oggi sono stati 269, a fronte dei 285 di ieri per un totale di 28.236. Per quanto ancora moltissimi, non erano mai stati così pochi dal 14 marzo.

I guariti continuano a salire anche se non al ritmo di ieri, quando sono stati oltre 4.693 in una sola giornata: il totale sala a 78.249, con un incremento di 2.304 persone rispetto a ieri.

I numeri piccoli con la freccina si riferiscono agli incrementi di oggi

Vediamo ora la situazione dei malati di Covid-19 regione per regione:

- Lombardia 36.473

- Piemonte 15.562

- Emilia Romagna 9.484

- Veneto 7.779

- Toscana 5.373

- Liguria 3.518

- Lazio 4.446

- Marche 3.211

- Campania 2.753

- Provincia autonoma di Trento 1.293

- Puglia 2.947

- Sicilia 2.171

- Friuli Venezia Giulia 1.115

- Abruzzo 1.911

- Provincia Autonoma di Bolzano 757

- Umbria 204

- Sardegna 744

- Valle d'Aosta 92

- Calabria 727

- Basilicata 193

- Molise 190

Dati ProCiv

Elaborazione HTeT su dati ProCiv