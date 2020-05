In Italia morti tre bambini positivi al Covid

I tre bambini deceduti erano affetti da gravi patologie pregresse. La letalità nella fascia di età 0-15 è molto bassa, pari allo 0,06% dei contagi

ROMA — In Italia da inizio epidemia sono deceduti tre bambini affetti da Covid-19, tutti e tre avevano gravi patologie pregresse. La letalità del virus tra gli under 15 è molto bassa ed è pari allo 0,06% a fronte del quasi 17% dei ragazzi sopra i 15 anni. Questi sono i dati resi noti dall'Iss, l'Istituto Superiore di Sanità, al 14 maggio sul totale dei decessi avvenuti in Italia per la fascia 0-19 anni.

Al 13 maggio secondo il sistema di sorveglianza europeo, i bambini infettati dal virus in Italia rappresentano una percentuale molto bassa: tra 0 e 10 anni i casi segnalati sono stati 1,1% e 1% tra 10-19 anni. Il punto sulle infezioni in età pediatrica è contenuto in un rapporto sulla malattia di Kawasaki e redatto dal Gruppo di lavoro Iss Malattie Rare Covid-19.

In Toscana dall'inizio dell'epidemia al 14 Maggio, secondo i dati riportati sul sito dell'Agenzia regionale di Sanità, sono stati contagiati dal virus 309 bambini e ragazzi, con una leggera prevalenza di femmine rispetto ai maschi (55%). La fascia di età che ha registrato più casi è quella dai 15 ai 19 anni, 117. I bambini da zero a 4 anni sono 50 (vedi articoli collegati).

Nella nostra regione nessun bambino positivo al Covid-19 è deceduto.