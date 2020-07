In Italia nuovamente in calo i contagi da Covid

Nelle ultime 24 ore diminuiscono i nuovi positivi. Trenta decessi Sono sette le regioni che non segnalano un incremento dei casi

ROMA — Scende il numero dei nuovi tamponi positivi segnalati dalle regioni alla Protezione civile nazionale. Dai 208 nuovi casi registrati nella giornata di ieri sono oggi 138 i nuovi positivi in Italia. Sono 30 decessi nelle ultime 24 ore, il conto totale dei deceduti è infatti aumentato da 34.869 a 34.899. Gli attualmente contagiati sono scesi da 14.709 a 14.242. Sono 940 i ricoverati con sintomi, sei in meno rispetto a ieri, e 70 i pazienti in terapia intensiva, due in meno rispetto alle precedenti 24 ore.

La regione che ha registrato il maggior numero di nuovo infettati è la Lombardia con 53, seguita dall'Emilia Romagna con 31, la Toscana con 19 e il Veneto con 14.

Sono sette le regioni senza nuovi casi: Puglia, Abruzzo, Umbria, Sardegna, Valle d'Aosta, Molise, Basilicata.