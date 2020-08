In Italia calano ancora i nuovi casi di Covid

La curva epidemica scende. Sono 878 i nuovi contagi in Italia a fronte dei 953 di ieri. Aumentati i tamponi, quasi 30mila più di ieri

ROMA — Per il secondo giorno di fila sono in calo i nuovi casi di coronavirus in Italia come anche in Toscana. I nuovi casi riscontrati sono 878 (contro i 953 di ieri). Sono 4 i morti, lo stesso numero di ieri. I tamponi sono stati 72.341, quasi 30 mila più di ieri, secondo i dati del ministero della Salute.

Solo nel Molise non si registrano nuovi casi di Covid tra ieri e oggi. Il maggior numero dei positivi è stato riscontrato in Lazio con 143, seguito dalla Campania con 138, poi Lombardia e Veneto con 119 nuovi casi ciascuna. Ne fa registrare 34 la Sardegna come la Toscana.

I guariti oggi sono 353 per un totale di 206.015. Nel complesso i casi registrati finora sono 261.174, mentre il totale dei decessi è di 35.445. Gli attualmente positivi sono 19.714 (+519).

I malati in terapia intensiva salgono di una unità e sono oggi 66, mentre i ricoverati con sintomi sono 13 in più per un totale di 1.058. In isolamento domiciliare i pazienti sono ora 18.590 (+505).