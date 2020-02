L'influenza stagionale è al picco, quindici morti

Mentre dilaga la psicosi coronavirus, l'influenza stagionale ha provocato in Italia il decesso di quindici persone, di cui una abitava in Toscana

ROMA — La psicosi generata dall'emergenza coronavirus 2019-nCov ha messo in secondo piano l'andamento dell'influenza stagionale anche se i dati che la riguardano, in Italia, sono assai più allarmanti secondo il rapporto Flunews dell'Istituto Superiore di Sanità: dall'inizio dell'epidemia, la 'normale' influenza ha contagiato in Italia quattro milioni di persone, di cui ottocentomila nell'ultima settimana. Le regioni più colpite sono Val d'Aosta, Lombardia, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise e Basilicata.

Non solo: i casi segnalati come gravi sono stati 78 e le persone decedute quindici, di cui una in Toscana (su quattro casi gravi).

La regione dove, al momento, si è verificato il maggior numero di casi gravi di influenza è l'Emilia Romagna, dodici, con due decessi. Due decessi per influenza anche in Campania e in Sicilia.

Nel 77 per cento dei casi gravi registrati, una sessantina di persone, i medici avevano rilevato almeno una condizone di rischio preesistente come malattiecardiovascolari, malattie respiratorie, diabete, obesità.

Secondo le autorità sanitarie, l'influenza si sta avvicinando al picco epidemico stagionale.

Al momento i casi accertati di coronavirus in Italia sono due, una coppia cinese ricoverata in prognosi riservata all'istituto Spallanzani di Roma.