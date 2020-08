In italia aumentano i tamponi e i nuovi casi salgono a 403

Rispetto a 24 ore fa sono stati eseguiti oltre 20.000 tamponi in più. In Veneto, Lombardia e Lazio gli incrementi maggiori. I nuovi decessi sono 5

ROMA — Torna di nuovo a salire la curva epidemica in Italia. In 24 ore, infatti, i nuovi casi di Covid-19 registrati dal Ministero della Salute sulla base dei dati comunicati dalle regioni, sono stati 403, 83 in più rispetto a ieri quando erano stati 320. Da sottolineare che, rispetto ai giorni scorsi, nelle ultime 24 ore sono anche aumentati i tamponi eseguiti: erano circa 30.000 ieri e sono saliti a quasi 54.000 oggi. Sale quindi a 254.636 il totale dei casi di positvità al SarsCovd2 in Italia e le persone che attualmente risultano positive sono 15.089 (222 in più).

Rispetto a ieri si sono avuti anche 5 morti in più: il totale sale quindi a 35.405. I dimessi e guariti salgono a 204.142 (174 in più).

Salgono ancora i pazienti ricoverati in ospedale con i sintomi dell'infezione: oggi sono 842 (32 in più). Nelle terapie intensive, invece, la situazione resta immutata con 58 persone ricoverate. I pazienti in isolamento domiciliare sono 14.188.

Per quanto riguarda l'andamento dell'epidemia nelle singole regioni, è il Veneto a trainare l'aumento con il maggiore incremento di casi positivi tra ieri e oggi: 60 in 24 ore. Seguono la Lombardia (50) e il Lazio (43). Poi, in ordine decrescente, Campania (35), Toscana (31), Piemonte (27), Liguria (27), Emilia-Romagna (21), Puglia (20), Marche (15), Friuli Venezia Giulia (10), Umbria (10), Sicilia (13), Sardegna (12), Molise (9), Basilicata (8), Abruzzo (5), Calabria (5), Provincia Autonoma di Trento (2). A zero nuovi casi la Provincia Autonoma di Bolzano e Val d'Aosta.