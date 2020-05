Estate 2020, l'appello di Conte: «Fate le vacanze in Italia» Estate 2020, l'appello di Conte: «Fate le vacanze in Italia»

Attualità venerdì 22 maggio 2020 ore 18:00

Covid, positivi in Italia sotto quota 60.000

In 24 ore 1.638 pazienti infettati in meno, in calo anche in Lombardia. I decessi in più in un giorno sono stati 130. Altri 2.160 guariti